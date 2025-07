Orgel Joke vervangt Goldband op Zwarte Cross

LICHTENVOORDE (ANP) - Orgel Joke is de nieuwe zaterdagheadliner op het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ze vervangt op 19 juli Goldband, die zich vorige maand terugtrok om de omstreden nieuwe Amerikaanse eigenaar KKR. Ook Mental Theo, Bökkers, Jeffrey Parmentier, Sven Versteeg en Frans Bauer zullen het hoofdpodium betreden.

Met Orgel Joke is een "waardig vervanger" gevonden, maakte festivalorganisator Johan Kampman woensdag bekend in de middagshow Wout & Frank op Radio Veronica. De 76-jarige Joke Meijer, zoals ze echt heet, werd in de coronacrisis een internethit met het spelen van covers op haar keyboard. Inmiddels treedt ze ook op grote festivals op.

Behalve Goldband hebben ook andere artiesten hun komst naar de Zwarte Cross afgezegd vanwege eigenaar KKR. Die nam vorig jaar het Britse bedrijf Superstruct Entertainment over, het moederbedrijf van grote festivals als Zwarte Cross en Milkshake. Het bedrijf zou investeren in wapens, fossiele projecten en Israëlische bedrijven die actief zijn op de bezette Westelijke Jordaanoever.