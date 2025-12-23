Oud-president Brazilië mag cel uit voor operatie

BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag deze week tijdelijk zijn cel verlaten. Het hooggerechtshof heeft daar toestemming voor gegeven, zodat hij een operatie kan ondergaan.

Bolsonaro zit momenteel een gevangenisstraf uit van 27 jaar. Hij is veroordeeld voor een coupplan om na zijn verkiezingsnederlaag in 2022 aan de macht te kunnen blijven. Bolsonaro houdt zelf vol het slachtoffer te zijn van politieke vervolging.

De 70-jarige politicus kampt al langer met gezondheidsproblemen. Hij werd in 2018 neergestoken toen hij campagne voerde.

De komende operatie staat gepland voor 25 december en zal worden uitgevoerd in een privékliniek. Het hof gaf toestemming nadat was vastgesteld dat de ingreep medisch noodzakelijk is.