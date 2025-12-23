ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-president Brazilië mag cel uit voor operatie

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 21:23
anp231225173 1
BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag deze week tijdelijk zijn cel verlaten. Het hooggerechtshof heeft daar toestemming voor gegeven, zodat hij een operatie kan ondergaan.
Bolsonaro zit momenteel een gevangenisstraf uit van 27 jaar. Hij is veroordeeld voor een coupplan om na zijn verkiezingsnederlaag in 2022 aan de macht te kunnen blijven. Bolsonaro houdt zelf vol het slachtoffer te zijn van politieke vervolging.
De 70-jarige politicus kampt al langer met gezondheidsproblemen. Hij werd in 2018 neergestoken toen hij campagne voerde.
De komende operatie staat gepland voor 25 december en zal worden uitgevoerd in een privékliniek. Het hof gaf toestemming nadat was vastgesteld dat de ingreep medisch noodzakelijk is.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

onderzoek-bij-de-opgeblazen-auto-in-moskou-maandagochtend

De dodenlijst van Poetin-generaals

spotify richt zich met overname meer op luisterboeken1636683700

Bijna volledige Spotify-bibliotheek gekopieerd en online geplaatst

anp231225087 1

Formatie gaat snel. Jetten wil 'financiële puzzel' dinsdag grotendeels klaar hebben

anp231225124 1

Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

1888486915 joggen erj5ekrozef

Hardlopers zijn ontgoocheld: Strava zet populaire dienst achter betaalmuur

Loading