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Trump Jr. betaalde feestkosten terug, zegt Russische zakenman

Samenleving
door anp
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ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - Een Russische zakenman die betaalde voor feesten rond de bruiloft van de zoon van Donald Trump, heeft zijn geld teruggekregen. "Hij heeft het terugbetaald, maar ik begreep niet waarom, want ik zie het niet als een bijzonder cadeau", zei Oemar Kremljov in Istanbul tegen de pers.
Kremljov betaalde eerder dit jaar voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr.. Dat lekte uit en leidde tot een politieke rel. "Een Russische oligarch met nauwe banden met Vladimir Poetin gaf honderdduizenden dollars uit om de bruiloft van Donald Trump Jr. te financieren. Het is onbegrijpelijk dat de zoon van een president er zelfs maar over nadenkt om een Russische oligarch zijn bruiloft te laten betalen", reageerde de prominente Democraat Robert Garcia vorige maand.
President Trump zei het geen "big deal" te vinden dat de Rus betaalde voor feesten. Wel liet hij weten dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman. Die staat aan het hoofd van de International Boxing Association.
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