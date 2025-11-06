Ouwehand wil het vooral met Koolmees hebben over de rechtsstaat

DEN HAAG (ANP) - Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil het met verkenner Wouter Koolmees vooral hebben over de manier waarop partijen zich verhouden tot de democratische rechtsstaat. "Daar heeft de VVD behoorlijk wat huiswerk te doen", zei Ouwehand voordat ze met de D66-verkenner in gesprek ging.

Met welke partijen ze een coalitie voor zich ziet, leek voor Ouwehand minder belangrijk. "Volgens mij moet je het probleem helder op tafel hebben voordat je als een soort sportverslaggeving gaat kijken wie met wie zou kunnen."

Ouwehand legde niet uit op welke vlakken ze vindt dat ideeën van de VVD haaks staan op de rechtsstaat. Mogelijk doelde ze op de punten uit het VVD-programma die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft bestempeld als onrechtsstatelijk. Een van die punten is bijvoorbeeld het uitzetten van asielzoekers die een misdrijf begaan.