ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overheden beloven geld aan gemeente na geweld Overasselt

Samenleving
door anp
anp091026119 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De gemeente Heumen kan rekenen op geld van andere overheden vanwege de geweldsuitbarsting die vorige maand plaatsvond in Overasselt. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de provincie Gelderland beloven die "financiële ondersteuning", zegt een woordvoerder van Justitie. "We zien namelijk ook hoe groot de impact op de gemeente is."
Volgens de gemeente Heumen zijn de kosten sinds het incident opgelopen tot honderdduizenden euro's. De justitiewoordvoerder zegt tegen het ANP dat het bedrag waar de gemeente op kan rekenen ook in die orde van grootte ligt.
Het geweld is een uiting van een "landelijk ondermijningsprobleem", zei een woordvoerder van de gemeente eerder. Justitieminister David van Weel sluit zich daarbij aan. De aanpak van ondermijnende criminaliteit "is op elk niveau in ons land, maar het is duidelijk dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden", zegt de VVD-minister in een verklaring. "Dat is zeker voor kleinere gemeenten een uitdaging."
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoek aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem1595248324

Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

ipsos bijna helft nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten1670228901

Gaat je cv-ketel nu stuk, vlak voor de warmtepompnorm van 2029? Kopen, huren of meteen hybride: zo reken je het uit

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

shutterstock_2833851525

Maar 30 dagen per jaar in je vakantiehuis? Dit kan het je in 2027 per dag koste

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Hybride warmtepomp nog dit jaar? Deze ene vraag stel je de installateur vóór je tekent

gandr-collage (1)

Vrouwen krijgen gemiddeld 36 procent minder pensioen: dit kun je na je 45ste nog doen

Loading