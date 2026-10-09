Overheden beloven geld aan gemeente na geweld Overasselt

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Heumen kan rekenen op geld van andere overheden vanwege de geweldsuitbarsting die vorige maand plaatsvond in Overasselt. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de provincie Gelderland beloven die "financiële ondersteuning", zegt een woordvoerder van Justitie. "We zien namelijk ook hoe groot de impact op de gemeente is."

Volgens de gemeente Heumen zijn de kosten sinds het incident opgelopen tot honderdduizenden euro's. De justitiewoordvoerder zegt tegen het ANP dat het bedrag waar de gemeente op kan rekenen ook in die orde van grootte ligt.

Het geweld is een uiting van een "landelijk ondermijningsprobleem", zei een woordvoerder van de gemeente eerder. Justitieminister David van Weel sluit zich daarbij aan. De aanpak van ondermijnende criminaliteit "is op elk niveau in ons land, maar het is duidelijk dat de effecten vaak op lokaal niveau zichtbaar worden", zegt de VVD-minister in een verklaring. "Dat is zeker voor kleinere gemeenten een uitdaging."