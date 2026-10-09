Verdachte van moord in VS vecht uitlevering aan, vreest doodstraf

DEN HAAG (ANP) - "Laat mij niet de volgende Christa Pike worden", smeekte de Amerikaanse Kendra W. de kortgedingrechter vrijdag in Den Haag. Ze verwees naar de veroordeelde moordenaar die recent in Tennessee een executie met dodelijk gif overleefde. W. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar ex-vriend in haar geboorteland de Verenigde Staten en vecht uitlevering naar het land aan. Ze vreest de doodstraf of een levenslange celstraf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.

De 35-jarige W. zou een kennis hebben aangezet tot de moord op haar ex-partner in haar thuisstaat South Carolina in augustus 2021. Ook haar moeder is verdachte in de zaak. De VS vroegen in juni vorig jaar om de uitlevering van W. Daarbij is de garantie afgegeven dat zij niet de doodstraf zou krijgen, betoogde een advocaat namens de Staat. Ook staat het volgens hem niet vast dat W. bij een veroordeling een levenslange celstraf krijgt. "Wij zien dan ook geen redenen om de uitlevering te weigeren."

De rechter doet uiterlijk op 30 oktober uitspraak.