Trump: relatie met China hopelijk sterker en beter dan ooit

BEIJING (ANP) - De relatie tussen de VS en China "zal hopelijk sterker en beter zijn dan ooit tevoren". Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.

Trump is momenteel op een tweedaags bezoek bij de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd "met zoveel geweldige successen in zo'n korte tijd". Trump verwees daarbij onder meer naar "de militaire vernietiging van Iran (wordt vervolgd!)" en "de militaire overwinning op en bloeiende relatie met Venezuela".

Eerder tijdens het bezoek zei Trump dat Xi hem had aangeboden te helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz. Op vrijdag zal Trump terugkeren naar de VS.