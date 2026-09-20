Zorgpremie naar €169 per maand: dit kost 2027 jou extra

Volgend jaar gaat er weer een tientje van je rekening af voor precies dezelfde zorgverzekering. Dat is nog niet het duurste wat er verandert, en het zit ook niet in het eigen risico. De grootste aderlating staat verstopt in een voorwaarde waar niemand zijn post op nakijkt.

Twaalf euro vijftig per maand erbij

De gemiddelde premie voor de basisverzekering komt in 2027 uit op €169 per maand. Dat is €12,50 meer dan nu, oftewel ongeveer €150 per jaar per persoon.

Dat bedrag is een rekenpremie: een raming van de overheid, geen prijs waar een verzekeraar zich aan moet houden. De werkelijke premies liggen daar traditioneel iets boven; voor 2027 wordt gerekend op €171 tot €174 per maand. Uiterlijk 12 november moeten alle verzekeraars hun premies en voorwaarden bekend hebben gemaakt.

Eigen risico voor het eerst sinds 2016 omhoog

Het verplichte eigen risico stijgt van €385 naar €400. Niet door een nieuw besluit, maar doordat de jaarlijkse indexatie na tien jaar bevriezing weer aanstaat. De extra verhoging van €60, die het bedrag op €460 zou hebben gebracht, is een jaar uitgesteld; dat wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

Die onzekerheid is groot genoeg om de traditie te breken: DSW stelde de bekendmaking van zijn premie uit, omdat de informatie om te rekenen simpelweg ontbreekt.

Premie plus eigen risico: €165 per persoon erbij, als je je eigen risico volmaakt.

Zorgtoeslag stijgt mee, maar niet voor iedereen

De maximale zorgtoeslag gaat voor een alleenstaande van €129 naar ongeveer €140 per maand. Met een toeslagpartner loopt het maximum op van €246 naar ongeveer €268. De definitieve bedragen volgen in november.

De verandering die niemand aanziet komen

Tegelijk zakt de vermogensgrens voor de zorgtoeslag fors. Voor een alleenstaande van €146.011 naar €119.122, voor partners samen van €184.633 naar €158.748. Wie op 1 januari 2027 boven die grens zit, krijgt het hele jaar niets: €1.680 voor een alleenstaande, €3.223 voor partners. Naar schatting raken tienduizenden huishoudens zo hun toeslag kwijt, zonder dat hun inkomen ook maar een euro verandert. Ook deze verlaging moet nog definitief worden goedgekeurd.

Spaargeld tussen de oude en de nieuwe grens? Dan vervalt de toeslag voor twaalf maanden.

Wat je nu kunt doen

Reken je vermogen na op de peildatum 1 januari 2027. Een geplande grote uitgave naar voren halen of extra aflossen op de hypotheek verlaagt het meetellende vermogen; je eigen woning en pensioen tellen niet mee.

Wacht met overstappen tot 12 november, als alle basispremies naast elkaar liggen.

Zeg je oude polis vóór 1 januari op, dan heb je tot 1 februari om een nieuwe te kiezen, met terugwerkende kracht.

Kijk of een vrijwillig eigen risico nog uitkomt: dat schuift mee omhoog, van €885 naar €900.

In cijfers: premie gemiddeld €169 per maand (+€12,50), verplicht eigen risico €400 (+€15), maximale zorgtoeslag €140 voor een alleenstaande en €268 met partner, vermogensgrens €119.122 en €158.748. De koopkracht van een doorsneehuishouden komt in 2027 uit op −0,1%.

De premie is dus het nieuws, maar de vermogensgrens is de rekening.

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