Hordeloopster Visser boekt zege in Lausanne en verslaat wereldtop

LAUSANNE (ANP) - Nadine Visser heeft haar topvorm onderstreept met een overtuigende zege op de 100 meter horden in de Diamond League van Lausanne in Zwitserland. De 30-jarige Nederlandse atlete trok zich niets aan van de regen en won een vlekkeloze race in 12,45. Ze versloeg vrijwel de complete wereldtop. De Amerikaanse olympisch kampioene Masai Russell finishte als tweede in 12,53, de Zwitserse Ditaji Kambundji eindigde als derde in 12,54. De Nigeriaanse wereldrecordhoudster Tobi Amusan werd vijfde in 12,82.

Visser scherpte afgelopen zaterdag in de Diamond League van Chorzow in Polen haar Nederlands record aan tot 12,28. Het is de zesde tijd van dit jaar in de wereld. In de finale had ze wellicht nog harder gekund, maar na een misstap toucheerde ze een hekje en raakte uit balans. Visser won eerder deze maand ook al de Hongaarse grand prix in Boedapest in 12,43.

De Noord-Hollandse stond in haar carrière al vaak in de finale van de 100 meter horden op een groot kampioenschap, maar een medaille ontbreekt nog. Visser eindigde vorig jaar in Parijs als vierde in de olympische finale. De zesde plaats in 2019 was haar beste resultaat op een WK atletiek. Getuige haar huidige vorm kan ze op de komende WK in Tokio in september mogelijk die begeerde medaille bemachtigen.

Visser en Klaver maakten ook deel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter die als tweede finishte in een tijd van 42,60. Minke Bisschops en Marije van Hunenstijn waren de andere twee loopsters. Duitsland was net iets sneller en won in 42,53. Het Zwitserse team eindigde als derde in 42,81.