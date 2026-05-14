Overleg Trump en Xi na ruim twee uur voorbij

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 7:37
BEIJING (ANP/AFP) - Het overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping is na ruim twee uur afgelopen, meldt een functionaris van het Witte Huis. Zij hadden het donderdag in Beijing over onder meer Taiwan en handel.
De twee gingen na het overleg naar de Tempel van de Hemel, een van de populairste bezienswaardigheden in de Chinese hoofdstad. "China is prachtig", zei Trump daar.
Trump en Xi zullen elkaar vrijdag weer ontmoeten. De Amerikaanse president arriveerde woensdagavond (lokale tijd) in Beijing en vliegt vrijdag weer naar huis. Het is Trumps tweede staatsbezoek aan China. Het vorige staatsbezoek was in 2017, in het eerste jaar van Trumps eerste termijn als president.
