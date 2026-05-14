Xi waarschuwt Trump voor conflict over Taiwan

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens een overleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gewaarschuwd voor "botsingen en zelfs conflicten" als verkeerd wordt omgegaan met Taiwan, melden Chinese staatsmedia. Beijing ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl Washington als bondgenoot wapens levert aan de regering in Taipei.

In het overleg, dat ruim twee uur duurde, benadrukte Xi het belang van het waarborgen van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, die het eiland van het Chinese vasteland scheidt. De Chinese president verklaarde dat vrede in de Straat van Taiwan onverenigbaar is met onafhankelijkheid voor Taiwan.

"De Taiwan-kwestie is het belangrijkste onderwerp in de betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten", zei Xi volgens staatsmedia. "Als dit verkeerd wordt aangepakt, kunnen de twee landen botsen of zelfs in conflict raken, waardoor de hele relatie tussen China en de VS in een zeer gevaarlijke situatie terechtkomt."