ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Xi waarschuwt Trump voor conflict over Taiwan

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 8:18
anp140526043 1
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens een overleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gewaarschuwd voor "botsingen en zelfs conflicten" als verkeerd wordt omgegaan met Taiwan, melden Chinese staatsmedia. Beijing ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl Washington als bondgenoot wapens levert aan de regering in Taipei.
In het overleg, dat ruim twee uur duurde, benadrukte Xi het belang van het waarborgen van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, die het eiland van het Chinese vasteland scheidt. De Chinese president verklaarde dat vrede in de Straat van Taiwan onverenigbaar is met onafhankelijkheid voor Taiwan.
"De Taiwan-kwestie is het belangrijkste onderwerp in de betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten", zei Xi volgens staatsmedia. "Als dit verkeerd wordt aangepakt, kunnen de twee landen botsen of zelfs in conflict raken, waardoor de hele relatie tussen China en de VS in een zeer gevaarlijke situatie terechtkomt."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

5360

Canarische Eilanden op ‘no‐go’ lijst voor 2026: dit is er aan de hand

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

299826539_m

Zo snel slaat breinrot toe bij gebruik van AI, volgens de wetenschap

109944306_l

De stille mannen-epidemie in de sportschool

156569138_m

Verrassend: dit wasprogramma is het slechtst voor het milieu

Loading