Vrouw die haar man vergiftigde en daar een bestseller over schreef krijgt levenslang

door Redactie
donderdag, 14 mei 2026 om 6:04
Een Amerikaanse vrouw die een kinderboek over rouw schreef nadat ze haar echtgenoot had vergiftigd, is veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Dat melden Amerikaanse media.
Kouri Richins (36) werd in maart schuldig bevonden aan moord, en volgens de rechter is de moeder van drie "te gevaarlijk om ooit vrij te komen".
Volgens het Openbaar Ministerie doodde Richins haar echtgenoot Eric Richins in 2022 door hem een cocktail te serveren met vijf keer de dodelijke dosis fentanyl, waardoor ze 4 miljoen dollar kon erven en nog eens 2 miljoen dollar zou ontvangen uit levensverzekeringen die ze in het geheim op zijn naam had afgesloten.
Ze zei dat haar kinderboek, getiteld 'Are you with me?', was geschreven na de dood van haar echtgenoot om haar drie zonen te helpen met de verwerking.

