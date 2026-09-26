ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Overstromingsgevaar in Bangkok door hevige regen

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 7:08
anp260926044 1
Volg ons op Google Nieuws
BANGKOK (ANP/AFP) - Sinds donderdagmiddag regent het zo hard in de Thaise hoofdstad Bangkok dat de autoriteiten een officiële overstromingsramp hebben uitgeroepen. De rampenstatus geldt voor alle vijftig districten van Bangkok, waar onophoudelijke regen hevige overstromingen veroorzaakt.
De status geeft lokale organisaties het gezag om tot actie over te gaan. Volgens de gouverneur van Bangkok is er al bijna 300 millimeter water gevallen sinds donderdag.
"Het water blijft maar komen. Het is moeilijk om nu naar buiten te gaan. Het komt tot aan mijn middel," zegt de 67-jarige Somkid Pheuk-ngam tegen persbureau AFP. De verkoopster, die vlakbij een gracht ten noorden van het centrum van Bangkok woont, zegt dat ze nergens naartoe kan door de regen en dat ze haar winkel de afgelopen twee dagen heeft moeten sluiten.
Door het water zijn al vele huizen en restaurants overstroomd geraakt, melden verslaggevers van AFP die ter plaatse zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Heb je €125.000 spaargeld? Dan raak je in 2027 je volledige zorgtoeslag van €1.680 kwijt

generated-image (5)

Met pensioen naar Spanje? Deze 7 kosten vergeten veel Nederlanders — en ze lopen snel op

het-beruchte-epc-lampje

Wat moet je doen als het EPC-lampje gaat branden?

251028498_m

Zo herken je ChatGPT: deze woorden en zinnen verraden AI

wangiri-header

Telefoon gaat één keer over? Waarom je beter niet zomaar terugbelt

IMG_4873

Zelfs je belastingadviseur snapt het niet meer: waarom het Belastingplan 2027 vooral kleine ondernemers treft

Loading