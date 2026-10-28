Vlieg je deze winter of volgend jaar naar Tenerife of de Costa del Sol om de kou te ontlopen? Dan heb je misschien gelezen dat de vliegbelasting op 1 januari fors omhooggaat. Voor jou valt dat mee. Je betaalt in 2027 per ticket nog geen euro meer dan nu.

Dat geldt ook voor de Canarische Eilanden, al liggen die bijna 2.900 kilometer van Amsterdam.

Van één tarief naar drie

Nu betaal je overal hetzelfde: tot en met 31 december 2026 is dat € 30,25, waar je ook heen vliegt. Daarna hangt het bedrag af van je eindbestemming, meldt HomeFinance . Het staat in de Wet differentiatie vliegbelasting, die de Tweede Kamer op 27 november 2025 aannam en de Eerste Kamer op 16 december 2025.

De bedragen per persoon vanaf 1 januari 2027:

Laag, €31,04: alle EU-landen, dus ook Spanje, Portugal en Griekenland, en ook de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren.

alle EU-landen, dus ook Spanje, Portugal en Griekenland, en ook de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren. Middellang, €49,87: onder meer Turkije, Egypte, Marokko en Tunesië.

onder meer Turkije, Egypte, Marokko en Tunesië. Lang, €74,81 of €59,43: de rest van de wereld, zoals Thailand en de Verenigde Staten. Het eerste bedrag staat in de wet, het tweede is een voorstel van het kabinet.

Ga je verre reizen maken, dan kan de heffing dus meer dan verdubbelen. Wie in de winter naar Marokko of Turkije trekt, betaalt per ticket €19,62 extra.

Waarom Tenerife net zo duur is als Barcelona

Je zou denken dat de Canarische Eilanden op die afstand in de middelste groep vallen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius liggen op meer dan 5.500 kilometer, maar vallen als deel van het Koninkrijk onder het lage tarief. Hetzelfde geldt voor de Canarische Eilanden, die bij Spanje horen, schrijft HomeFinance.

Volgens Kennisdomein legde het vorige kabinet de grens voor afgelegen delen van de EU bij ongeveer 3.500 kilometer. Voor Tenerife betaal je dus evenveel belasting als voor Barcelona. Het tarief hangt namelijk af van het land, niet van de afstand die je vliegtuig echt aflegt. Stap je onderweg over, dan telt de plek waar je reis volgens je ticket eindigt.

Voor een overwinteraar in Spanje gaat het om 79 cent per vlucht.

Zo pakt het uit voor een stel

Een stel dat in januari vanaf Schiphol naar Gran Canaria vliegt, betaalt nu samen €60,50 vliegbelasting. In 2027 wordt dat €62,08, een verschil van €1,58. De terugreis telt niet mee: je betaalt alleen bij vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven. De terugvlucht kost je dus geen Nederlandse vliegbelasting.

Kom je halverwege de winter thuis voor de feestdagen en vlieg je daarna terug naar het zuiden, dan betaal je de heffing twee keer. Dat is per persoon €62,08 in plaats van €60,50.

Eerder ging het nog om €29,40

In eerdere berichten kom je een ander laag tarief tegen. SpanjeVandaag schreef in augustus nog over een laag tarief van 29,40 euro, en TravMagazine noemde eerder dit jaar hetzelfde bedrag. Recentere berekeningen van HomeFinance, Kennisdomein en Manmag komen uit op €31,04. Voor jou verandert de conclusie daardoor niet: Spanje blijft in de laagste groep.

Wat nog kan veranderen

Het onzekere deel is het tarief voor verre reizen. De Tweede Kamer praat maandag 26 oktober verder over het Belastingplan 2027, waarin het kabinet het tarief voor lange vluchten wil verlagen. De stemmingen in beide Kamers volgen in november en december. Aan het lage tarief voor Spanje en de Canarische Eilanden verandert dat niets.

Volgens HomeFinance wordt vakantie in 2027 ook duurder doordat gemeenten de toeristenbelasting verhogen. In Amsterdam kan die naar 16% van de kamerprijs gaan. Dat raakt vooral wie in Nederland overnacht, niet de overwinteraar in Spanje.