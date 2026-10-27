Hoeveel panelen liggen er op je dak? Vermenigvuldig dat aantal met €50. Ongeveer zoveel leveren je zonnepanelen volgend jaar minder op dan nu. Dat heeft vergelijkingssite Energievergelijk.nl uitgerekend in een analyse die de site op 26 oktober publiceerde. De oorzaak is het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027.

Heb je negen panelen, dan scheelt het je €447 per jaar, ruim €37 per maand.

Zoek je eigen dak op

Energievergelijk.nl heeft de berekening gemaakt voor vier daken. Het gaat uit van een vast energiecontract en een huishouden dat per jaar 2.540 kWh van het net haalt. Dat is de standaard in de Zonnestroom-check van de site. Per aantal panelen zie je hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel minder je overhoudt:

6 panelen : 1.387 kWh terug, €298 per jaar minder, €50 per paneel

: 1.387 kWh terug, €298 per jaar minder, €50 per paneel 9 panelen : 2.080 kWh terug, €447 per jaar minder, €50 per paneel

: 2.080 kWh terug, €447 per jaar minder, €50 per paneel 12 panelen : 2.773 kWh terug, €546 per jaar minder, €46 per paneel

: 2.773 kWh terug, €546 per jaar minder, €46 per paneel 16 panelen: 3.698 kWh terug, €546 per jaar minder, €34 per paneel

Tot ongeveer 11 panelen kost elk paneel je dus zo'n €50 per jaar. Bij meer panelen loopt het verlies niet verder op en blijft het op €546 per jaar staan.

Waarom een groot dak minder hard geraakt wordt

Volgens Energievergelijk.nl komt dat omdat je boven dat kantelpunt meer teruglevert dan je van het net haalt. Salderen werkt maar tot aan je eigen afname: je mag teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de stroom die je zelf afneemt. Lever je over het hele jaar meer terug, dan krijg je voor dat overschot nu al alleen een terugleververgoeding, legt de Consumentenbond uit. Bij de 2.540 kWh uit de berekening ligt die grens op ongeveer elf panelen. Elk paneel daarboven levert stroom die ook nu al niet gesaldeerd werd, dus daar verlies je volgend jaar niets extra op. Daarom zakt het verlies per paneel bij zestien panelen naar €34.

Van 23,4 cent naar 1,9 cent per kWh

Dat het verlies zo groot is, zie je aan wat een teruggeleverde kWh oplevert. Zolang je nog mag salderen, is die volgens de rekensom van Energievergelijk.nl 32,0 cent waard. Daar gaat 8,6 cent terugleverkosten af, dus netto houd je 23,4 cent over.

Vanaf 1 januari krijg je bij een vast contract gemiddeld 10,5 cent terugleververgoeding. De terugleverkosten blijven 8,6 cent, dus netto blijft er 1,9 cent per kWh over.

Een kWh die je teruglevert, is straks bijna niets meer waard.

Hoeveel dat voor de prijs van je hele energiecontract betekent, en hoe groot de verschillen tussen leveranciers zijn, lees je in ons eerdere stuk 'Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen'. Hier gaat het om wat elk paneel nog oplevert.

Je panelen besparen nog steeds geld

Je panelen worden er niet waardeloos door. Bij negen panelen bespaart elk paneel je nu zo'n €94 per jaar, rekent Energievergelijk.nl. Vanaf 2027 is dat €44. Van dat bedrag komt €40 uit de 124 kWh per paneel die je zelf direct gebruikt.

Juist dat eigen verbruik blijft overeind. Stroom die je opwekt en meteen zelf gebruikt, blijft belastingvrij: je betaalt er geen energiebelasting, btw of leveringskosten over, schrijft Salderingswijzer.nl. Volgens die site is meer eigen verbruik daarom de enige oplossing die niet afhangt van je leverancier.

Zo reken je het voor jezelf uit

Tel je panelen. Heb je er elf of minder, reken dan met ongeveer €50 per paneel per jaar.

Heb je er meer, dan kom je in deze berekening uit op een verlies van €546 per jaar.

Haal je zelf meer of minder dan 2.540 kWh per jaar van het net? Dan ligt jouw kantelpunt hoger of lager dan elf panelen.

Kijk wat jouw leverancier straks vergoedt en rekent aan terugleverkosten. De 10,5 en 8,6 cent zijn gemiddelden voor een vast contract.

De bedragen zijn een rekenvoorbeeld en geen offerte. Wat het jou echt kost, hangt af van je contract en van hoeveel stroom je overdag zelf gebruikt.