Hoe gaat het met je werk? Goed. Leuk weekend gehad? Prima. Na tien minuten op de verjaardag weet je van alles over iemand, en toch niets. Hoe ga je verder de diepte in, leer je iemand beter kennen en zorg je er tegelijk voor dat mensen je meer gaan mogen?

Het probleem zit volgens arts Manu Sidhu niet in je openingsvraag, maar in wat je daarna vraagt. Small talk is geen obstakel, schrijft hij in Psychology Today : het is de zaklamp waarmee je een donkere kamer afzoekt.

Een vervolgvraag maakt het verschil

Met losse, oppervlakkige vragen schijn je de kamer rond. Zie je iets oplichten, dan blijf je daar staan en vraag je door. Sidhu zet het verschil zo naast elkaar:

Eerste vraag Vervolgvraag Wat voor werk doe je? Waarom koos je juist voor dat werk? Waar ben je opgegroeid? Hoe was het om daar op te groeien? Wat doe je graag? Wat maakt dat zo leuk voor je? Wat ga je hierna doen? Waarom wil je dat graag?

De eerste vraag verzamelt feiten over iemands leven. De tweede gaat over ervaringen, drijfveren en wat iemand belangrijk vindt.

“De kunst is niet per se betere openingsvragen stellen. Het is betere vervolgvragen stellen.”

Wie doorvraagt, wordt aardiger gevonden

Dat het werkt, zagen psychologen van Harvard in 2017. Ze lieten ruim 700 mensen met onbekenden chatten en analyseerden 1.961 speeddates. Mensen die meer vragen stelden, vooral vervolgvragen, vond hun gesprekspartner aardiger. De onderzoekers denken dat zo’n vraag laat zien dat je luistert en geïnteresseerd bent.

Bij de speeddates scheelde het in tweede afspraken. Wie 8 procent vaker doorvroeg, kreeg op twintig dates ongeveer één extra ja.

In cijfers

40 procent van alle gestelde vragen was een vervolgvraag

1.961 speeddates werden geanalyseerd

47 procent van de dates eindigde met de wens voor een tweede afspraak

1 extra tweede date per twintig, bij 8 procent meer vervolgvragen

Waar je op doorvraagt

Je hoeft geen filosofische vraag te bedenken. Let op een detail en vraag daarop door. Sidhu noemt drie signalen:

De ander leeft op. Zijn toon verandert, hij kijkt anders of praat sneller.

Zijn toon verandert, hij kijkt anders of praat sneller. Het doet ertoe. Iemand legt er nadruk op, blijft erbij hangen of laat een gevoel zien.

Iemand legt er nadruk op, blijft erbij hangen of laat een gevoel zien. Jij wordt nieuwsgierig. Iets wekt je eigen interesse.

Vaak is het genoeg om het signaal te herhalen dat je oppikte. Sidhu geeft als voorbeeld de wedervraag: “Voor het eerst in maanden echt uit?”

Wanneer je het luchtig houdt

Niet elk gesprek hoeft diep. Bij de koffieautomaat kan een kort praatje genoeg zijn, en een kort antwoord op je vervolgvraag betekent vaak dat de ander verder wil.

“Het doel is niet om van elk gesprek een diep gesprek te maken, maar om te herkennen wanneer diepgang mogelijk is.”

Zo pak je het de volgende keer aan:

Begin breed met een paar luchtige vragen.

Let op wat de ander laat opleven of waar hij bij blijft hangen.

Stop dan met van onderwerp naar onderwerp springen.

Vraag waarom het voor hem belangrijk is.

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