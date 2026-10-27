Hoop je dat gas na deze winter vanzelf weer goedkoper wordt? Daar gaat de gasbeurs niet van uit. Handelaren rekenen erop dat gas de hele winter duur blijft. Pas in december 2027 zakt de termijnprijs voorzichtig naar €69 per megawattuur (MWh), meldde vergelijkingssite Gaslicht.com op 26 oktober.

En zelfs dan is gas nog ruim twee keer zo duur als begin dit jaar.

Wat de beurs nu al verwacht

Op de termijnmarkt kopen leveranciers en handelaren nu al gas in dat pas later wordt geleverd. Volgens Gaslicht.com kostte gas voor levering in maart 2027 ongeveer €92 per MWh. Dat is nauwelijks lager dan de huidige beursprijs. Zo'n termijnprijs is geen voorspelling uit een rekenmodel, legt energiesite Jeroen.nl uit: het is de prijs waarvoor kopers en verkopers vandaag samen willen handelen.

Jeroen.nl haalde de termijnprijzen op 26 oktober op. Gas voor december 2027 stond toen op €68,80 per MWh, oftewel 67,2 cent per kuub. Dat is de kale inkoopprijs, dus zonder energiebelasting, btw en de opslag van je leverancier.

Op 26 oktober kwam de beursprijs boven de €97 uit, het hoogste niveau sinds eind 2022. WEL schreef daar eerder over in 'Europese gasprijs stijgt verder naar ruim 97 euro'.

In cijfers

Rond de €30 per MWh kostte gas op de beurs begin 2026.

Ruim €97 per MWh was het op 26 oktober.

Ongeveer €92 per MWh kost gas voor maart 2027.

€69 per MWh is de termijnprijs voor december 2027.

Waarom de daling op zich laat wachten

De Europese gasvoorraden staan volgens Gaslicht.com op het laagste peil in vijf jaar. Wordt het kouder, dan stoken we meer en raken de voorraden sneller op. Daarnaast blijft de situatie rond Iran onzeker, net als de gevolgen van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen begin november.

Energie-expert Koen Kuijper van Energievergelijk.nl wijst erop dat Iran bij de Straat van Hormuz steeds vaker tankers aanvalt, dat Qatar nog altijd niet levert en dat gasvelden in Noorwegen door storingen minder produceren. De Nederlandse opslagen waren op 24 oktober voor 66 procent gevuld, meldt Jeroen.nl. Op dezelfde dag vorig jaar was dat 73 procent, in 2024 nog 90 procent.

Experts zijn iets hoopvoller dan de beurs

Niet iedereen legt de daling zo laat. Keuze.nl verwacht volgens een bericht van 27 oktober dat de gasprijs vanaf april weer gaat dalen. Hans van Cleef, hoofd energieonderzoek bij EqoLibrium, zag eerder deze maand tegenover Energievergelijk.nl wat ruimte voor lagere prijzen vanaf februari of maart 2027. Dan moet het conflict wel uitdoven en moet de winter mild zijn.

Kuijper rekent voor 2027 op €45 tot €65 per MWh. Blijft de Straat van Hormuz dicht, dan verwacht hij €75 tot €95. Pas als de aanvoer door de Golf weer normaal wordt, zakt de prijs volgens hem naar €30 tot €40. Rabobank houdt voor heel 2027 ongeveer €45 aan. Goldman Sachs rekent op €70 eind dit jaar, maar sluit €150 niet uit bij een koude winter zonder gas uit de Golf.

Pas in de loop van 2027 gaat er echt iets af. - Koen Kuijper, energie-expert bij Energievergelijk.nl

Een daling in 2027 kan dus, maar vrijwel alle verwachtingen gaan ervan uit dat de gasaanvoer door de Golf weer op gang komt.

Je kuubprijs zakt minder hard mee

Ook als de beurs daalt, merk je dat maar voor een deel op je rekening. Energievergelijk.nl verwacht dat je all-in voor de rest van 2026 €1,65 tot €2,00 per kuub betaalt en vanaf 2027 €1,45 tot €1,70. De energiebelasting op gas gaat in 2027 omhoog van €0,7268 naar €0,7457 per kuub, inclusief btw.

Op 1 januari komt er ook een bijmengverplichting voor groen gas. Daardoor gaat gas nog eens 1,8 cent per kuub omhoog, inclusief btw. Bij een verbruik van 900 kuub is dat €16 per jaar extra, berekende Energievergelijk.nl.

Moet je dan wachten met vastzetten?

Wachten op lagere prijzen levert volgens de beurs dus voorlopig weinig op. Gaslicht.com ziet dat variabel op dit moment nog iets goedkoper is, maar wijst op de welkomstkortingen bij vaste contracten: van zo'n €315 voor één jaar tot wel €700 als je drie jaar vastzet. Met een dynamisch contract volgt je gasprijs de beurs per dag. Stijgt de beurs, dan betaal je vaak de volgende dag al meer.

Houd er wel rekening mee dat termijnprijzen elke dag veranderen. Volgens Jeroen.nl kan een koude winter of een storing in de aanvoer de prijs binnen een dag flink verschuiven, in beide richtingen. Het beeld van vandaag is dus wat de markt nu denkt, en geen garantie.