Goedkoop vliegen onder druk: waarom je ticket in 2027 duurder kan worden

Een goedkoop vliegticket vinden kan in 2027 lastiger worden. Volgens ING blijven hoge kerosineprijzen de luchtvaart onder druk zetten. Europese maatschappijen zijn voorlopig nog deels beschermd door vooraf vastgelegde brandstofprijzen, maar die bescherming loopt geleidelijk af. Daardoor kunnen hogere kosten steeds sterker doorwerken in de ticketprijzen.

Ryanair -topman Michael O’Leary waarschuwt dat vliegtickets in Europa volgend jaar mogelijk 10 tot 20 procent duurder worden. Dat is een verwachting, geen aangekondigde prijsverhoging voor iedere vlucht. Hoeveel reizigers uiteindelijk betalen, hangt onder meer af van de maatschappij, de route en de concurrentie.

Waarom de rekening later komt

Luchtvaartmaatschappijen kunnen een deel van hun brandstofkosten vooraf vastleggen. Zo beschermen ze zich tijdelijk tegen prijsstijgingen. Maar die afspraken lopen niet onbeperkt door. Wanneer oude contracten aflopen, kunnen hogere marktprijzen alsnog op de rekening drukken. ING verwacht dat dit effect in 2027 bij Europese maatschappijen sterker zichtbaar wordt.

Dat verklaart waarom duurdere kerosine niet onmiddellijk overal tot even grote prijsverhogingen leidt. Sommige maatschappijen hebben hun brandstofprijzen langer vastgezet dan andere. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen waren doorgaans minder beschermd en pasten hun tarieven eerder aan. t

Niet elke prijsvechter is even kwetsbaar

Het is verleidelijk om te denken dat vooral goedkope maatschappijen hun tickets fors moeten verhogen. Toch is dat te eenvoudig. ING beschrijft juist grote verschillen binnen de luchtvaart. Ryanair is voorlopig grotendeels beschermd tegen hogere brandstofprijzen, terwijl andere maatschappijen sneller met de hogere rekening worden geconfronteerd.

Ook financiële kwetsbaarheid en ticketprijzen zijn niet hetzelfde. Een maatschappij die het moeilijk krijgt, kan niet zomaar alle extra kosten doorberekenen: reizigers kunnen immers uitwijken naar een concurrent. Hoeveel ruimte er is om prijzen te verhogen, verschilt per markt en verbinding. t

Ook het aanbod speelt mee

Brandstof is niet de enige factor. Volgens ING blijft ook de levering van nieuwe vliegtuigen achter. Daardoor kunnen maatschappijen hun capaciteit minder gemakkelijk uitbreiden. Wanneer het aanbod beperkt blijft, kan dat de druk op ticketprijzen verder vergroten. t

Voor reizigers betekent dit niet dat ieder ticket volgend jaar automatisch een vijfde duurder wordt. Wel wijzen de hoge brandstofkosten en de beperkte beschikbaarheid van nieuwe toestellen op aanhoudende prijsdruk. De waarschuwing van O’Leary past in dat beeld, maar een algemene prijsstijging van 20 procent staat niet vast.