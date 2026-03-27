OVV: beheerder brug moet gevaar beperken, onderzoek niet nodig

DEN HAAG (ANP) - Bruggen en sluizen kunnen voor iedereen gevaarlijk zijn en daarom moeten beheerders de risico's beperken. Ze moeten de bestaande richtlijnen toepassen, een nieuw onderzoek heeft geen zin. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

In januari overleed een vrouw van 58 bij de Julianasluis in Gouda, nadat ze met haar auto in het water terecht was gekomen. Volgens regionale media ging de brug open toen de auto op het brugdek stond. De onderzoeksraad heeft een verkennend onderzoek gedaan en constateert nu dat een formeel onderzoek niet nodig is.

In 2015 ging de Den Uylbrug in Zaandam plotseling open. Een 57-jarige fietsster viel 15 meter naar beneden en overleed. Ze stond voor een gesloten slagboom te wachten en had waarschijnlijk niet in de gaten dat ze op het brugdeel stond dat zou opengaan. In dezelfde stad was in 2018 een ouder echtpaar zwaargewond geraakt toen de Prins Bernhardbrug plotseling omhoogkwam. De man viel in het water en de vrouw kwam ten val op het asfalt.

Na die twee ongelukken is een landelijke richtlijn gemaakt voor bruggen en sluizen. Brugbeheerders moeten die "actief toepassen", stelt de onderzoeksraad, "een onderzoek zou op dit moment weinig toevoegen".