Verdachten explosie synagoge Rotterdam langer vast

ROTTERDAM (ANP) - De vier verdachten die direct na de explosie bij een synagoge in Rotterdam werden opgepakt, blijven zeker dertig dagen langer in de cel. Ze werden woensdag en donderdag voorgeleid, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein, allemaal met terroristisch oogmerk. Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17.

Later werd nog een vijfde verdachte opgepakt, een 19-jarige man. Hij werd woensdag voorgeleid en blijft eveneens langer vastzitten.