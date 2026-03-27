Verdachten explosie synagoge Rotterdam langer vast

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 9:38
ROTTERDAM (ANP) - De vier verdachten die direct na de explosie bij een synagoge in Rotterdam werden opgepakt, blijven zeker dertig dagen langer in de cel. Ze werden woensdag en donderdag voorgeleid, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.
Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein, allemaal met terroristisch oogmerk. Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17.
Later werd nog een vijfde verdachte opgepakt, een 19-jarige man. Hij werd woensdag voorgeleid en blijft eveneens langer vastzitten.
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

Mythes over krachttraining ontkracht: waarom de meeste 'regels' voor krachttraining er niet toe doen

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

