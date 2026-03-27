Flirten in de studio, doden in Teheran

Trump gebruikt zijn 'charme' op televisie als afleidingsmanoeuvre van een pijnlijke oorlogsvraag over Iran, precies op het moment dat het dodental daar oploopt en informatie schaars is.

Donald Trump belde donderdag in bij het Fox News-programma The Five, waar hij werd gevraagd naar de situatie van burgers in het door oorlog geteisterde Iran. Co-host Dana Perino wilde weten of dissidenten en gewone Iraniërs nog toegang hebben tot voedsel, drinkwater en basisvoorzieningen, nu het land al weken onder vuur ligt. In plaats van in te gaan op die humanitaire ramp, koos Trump ervoor eerst het uiterlijk van de presentatrice te prijzen en herinneringen op te halen aan een lunch die ze lang geleden hadden in Trump Tower.

Die flirt manoeuvreerde het gesprek weg van de kernvraag: wat doet de Amerikaanse president met zijn oorlog tegen Iran met de bevolking daar. Volgens de Amerikaanse Human Rights Activists News Agency zijn inmiddels meer dan 3.000 mensen omgekomen sinds de gezamenlijke aanvallen van de VS en Israël begonnen, met meer burgers dan militairen onder de doden. Tegelijkertijd leggen de Iraanse autoriteiten herhaaldelijk het internet plat, waardoor vrijwel geen direct contact met de bevolking mogelijk is en misstanden moeilijk te verifiëren zijn.

“You haven’t changed, I’m not allowed to say this. It’s the end of my political career, but you may be even better looking, okay? So, I don’t know what you’re doing.”

Het contrast kon nauwelijks groter zijn: een luchtig compliment over kapsel en make-up in een comfortabele studio, tegenover sluipschutters, bombardementen en demonstranten die op straat worden neergeschoten. Amnesty International en Human Rights Watch waarschuwen al maanden dat de combinatie van oorlog, protesten en digitale duisternis leidt tot een diepe mensenrechtencrisis. Trumps defensieve grap dat je “tegenwoordig niet meer mag zeggen dat een vrouw mooi is” onderstreept vooral hoezeer stijl de plaats inneemt van verantwoordelijkheid, terwijl de vragen over doel, proportionaliteit en prijs van deze oorlog onbeantwoord blijven.

Flirten in de studio, doden in Teheran Terwijl Trump op Fox News grapt dat een opmerking over het uiterlijk van Dana Perino “het einde van zijn politieke carrière” zou kunnen betekenen, loopt in Iran het dodental verder op. Het mensenrechtennetwerk HRANA spreekt inmiddels over meer dan 3.000 doden sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen begonnen, met een meerderheid aan burgerslachtoffers. De internet-blackout maakt onafhankelijke verificatie lastig, maar mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor een conflict dat in de schaduw steeds bloediger wordt.



