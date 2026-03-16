OVV onderzoekt gasexplosies na incident Utrecht

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 10:17
UTRECHT (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start naar aanleiding van de explosie in de binnenstad van Utrecht in januari een onderzoek naar de risico's van aardgasexplosies. De raad zegt niet te weten of de explosie in Utrecht ook een gasexplosie was. "Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog", laat een woordvoerder van de OVV weten.
De raad gaat breder onderzoek naar gasexplosies doen omdat de schade vaak "enorm groot" is, ook voor de omgeving. "We willen onderzoeken wat de oorzaken zijn van deze gasexplosies en wat er van te leren is", schrijft de raad. Ook voorvallen uit 2022 in een woning in Oldenzaal en een flatgebouw in Bilthoven worden bij het onderzoek betrokken.
Over de explosie in Utrecht heeft de gemeente eerder al laten weten dat een misdrijf niet voor de hand ligt.
