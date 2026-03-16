ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland beschuldigt Oekraïne van grote drone-aanval op Moskou

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 10:10
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland beschuldigt buurland Oekraïne van een grote droneaanval op Moskou. Burgemeester Sergej Sobjanin zei dat in de afgelopen dagen zo'n 250 onbemande toestellen zijn neergehaald die onderweg waren naar de Russische hoofdstad.
Bij de oorlog in Oekraïne worden door beide strijdende partijen op grote schaal drones ingezet om doelen te bestoken. Dit keer raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel waren er berichten over beperkingen voor het vliegverkeer bij de miljoenenstad.
De Oekraïense hoofdstad Kyiv kreeg maandag op klaarlichte dag te maken met een Russische aanval. Volgens nieuwssite Kyiv Independent klonken explosies tijdens de ochtendspits. De autoriteiten melden dat restanten van drones zijn neergekomen op meerdere plekken in de stad.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading