Tientallen asielzoekers weer terug bij aanmeldcentrum in Ter Apel

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 9:06
TER APEL (ANP) - Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zondag om 8.40 uur weer terug aangekomen in Ter Apel. Dat ziet een verslaggever van het ANP. De mensen hebben de nacht doorgebracht in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen en wachten weer voor de ingang van het aanmeldcentrum op een plek binnen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen.
Zaterdagmiddag is in het congrescentrum een nachtopvang ingericht met 175 bedden. Deze nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen ontving daarvoor een verzoek van asielminister Bart van den Brink.
In het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt door drukte sinds woensdag niet meer iedereen toegelaten. De kwetsbaarste asielzoekers krijgen voorrang. Mensen die niet terecht konden in de opvang werden eerdere nachten naar de nabijgelegen gemeenten Gieten en Stadskanaal gebracht.
