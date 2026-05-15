Seksualiteit is geen trucje van het lichaam: ‘Veel problemen draaien eigenlijk om veiligheid’

Wie worstelt met seksueel verlangen, moeite heeft met intimiteit of zich tijdens seks afsluit, denkt vaak dat er iets mis is met de seksualiteit zelf. Maar volgens psychologen en seksuologen ligt de oorzaak vaak veel dieper. Niet het libido, maar het zenuwstelsel speelt geregeld de hoofdrol.

In behandelkamers verschijnen dagelijks mensen die zich kapot analyseren omdat ze “niet normaal” zouden functioneren. Ze ervaren weinig zin in seks, raken verlamd door prestatiedruk of voelen zich emotioneel afwezig tijdens intimiteit. Toch blijken die klachten zelden op zichzelf te staan. Achter veel seksuele problemen gaan oude overlevingsmechanismen schuil: jarenlang aanpassen, alert zijn, schaamte ontwikkelen of emotionele onveiligheid ervaren.

De klassieke kijk op seksualiteit, gericht op prestaties, frequentie en fysieke opwinding, schiet daardoor tekort. Seksualiteit blijkt veel sterker verbonden met hechting, emotionele veiligheid en de manier waarop het lichaam spanning en dreiging verwerkt.

Het lichaam onthoudt relationele ervaringen

Volgens deskundigen ontwikkelt seksualiteit zich nooit los van relaties. Al vroeg leren mensen niet alleen hoe ze zich verbinden met anderen, maar ook hoe ze zichzelf beschermen. Wie opgroeit in een omgeving waarin aandacht onvoorspelbaar, afwijzend of juist verstikkend is, neemt die ervaringen vaak mee naar volwassen relaties.

Dat heeft directe gevolgen voor intimiteit. Het zenuwstelsel bepaalt voortdurend of een situatie veilig genoeg voelt om zich open te stellen. Zodra het lichaam dreiging ervaart, emotioneel of relationeel, verschuift seksualiteit van verbinding naar bescherming.

Sommige mensen raken daardoor extreem afgestemd op de behoeften van anderen en verliezen het contact met hun eigen verlangens. Anderen sluiten zich juist af van lichamelijke sensaties of ervaren intimiteit als overweldigend. Seks kan dan ongemerkt draaien om geruststelling, bevestiging of controle in plaats van plezier en verbinding.

Hechtingspatronen spelen hierin een belangrijke rol. Angst om verlaten te worden, moeite met afhankelijkheid of juist angst voor emotionele nabijheid kunnen allemaal doorwerken in seksuele relaties. Het resultaat is vaak verwarrend: een sterk verlangen naar verbinding, gecombineerd met spanning zodra die verbinding daadwerkelijk dichtbij komt.

Deskundigen benadrukken dat gedrag op zichzelf weinig zegt. Twee mensen kunnen exact dezelfde seksuele handelingen verrichten, terwijl de één zich veilig en verbonden voelt en de ander dissocieert, bevriest of vooral bezig is met “goed presteren”.

Schaamte en grenzen werken diep door

Ook lichamelijke autonomie blijkt essentieel voor gezonde seksualiteit. Veel volwassenen hebben nooit geleerd hun eigen grenzen serieus te nemen. Wie als kind vooral rekening moest houden met de emoties of verwachtingen van anderen, ontwikkelt later vaak moeite met het herkennen van een innerlijke “ja” of “nee”.

Dat kan zich uiten in people-pleasing, moeite met het aangeven van behoeften of seksueel meebewegen terwijl iemand zich emotioneel afsluit. Wat van buitenaf lijkt op een communicatieprobleem, blijkt vaak een diep ingesleten overlevingsstrategie.

Schaamte versterkt die dynamiek. Veel mensen dragen schaamte rondom verlangen, fantasieën, identiteit of het idee dat ze seksualiteit anders beleven dan “zou moeten”. Schaamte vernauwt het vermogen om spontaan en ontspannen aanwezig te zijn. Het vergroot zelfcontrole, spanning en afstand tot het eigen lichaam.

Volgens therapeuten ontstaat herstel daarom zelden alleen door kennis of praktische tips. Werkelijke verandering vraagt om emotionele veiligheid, lichaamsbewustzijn en relaties waarin iemand zich gezien en gerespecteerd voelt.

De bredere kijk op seksualiteit biedt volgens experts uiteindelijk vooral verlichting. Wie seksuele patronen leert begrijpen als slimme aanpassingen aan eerdere ervaringen, hoeft zichzelf minder snel als 'niet goed' te zien. Intimiteit hoeft dan niet langer georganiseerd te zijn rondom angst of overleving, maar kan langzaam weer verbonden raken met veiligheid, ontspanning en echte nabijheid.