Palestijnse gevangenen na vrijlating aangekomen in zuiden Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 15:15
anp131025150 1
KHAN YOUNIS (ANP) - Door Israël vrijgelaten gevangenen zijn maandag in Khan Younis gearriveerd, in het zuiden van de Gazastrook. Op beelden van nieuwszender Al Jazeera is te zien dat een grote menigte rond de bussen staat waar de Palestijnen in zouden zitten.
Ook in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, een ander Palestijns gebied, kwamen veel opgetogen mensen af op de terugkeer van gevangenen. Die waren door Israël geruild voor de laatste nog levende Israëlische gijzelaars die werden vastgehouden in Gaza.
Er zouden in totaal ongeveer 2000 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Zij verlieten gevangenissen in bussen.
Al Jazeera meldt ook dat zich duizenden mensen hebben verzameld bij het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis om voormalige gevangenen te verwelkomen. In het ziekenhuis staan medische teams klaar om de vrijgelaten Palestijnen te onderzoeken.
