Vijf Nederlandse wielrensters maken kans op Vélo d'Or

PARIJS (ANP) - Wielrensters Mischa Bredewold, Puck Pieterse, Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes zijn genomineerd voor de Vélo d'Or, een Franse prijs voor de beste wielrenner van het jaar. Ze horen bij de tien finalisten die kans maken op de titel, onder wie ook de Franse tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot.

Wiebes, die zich deze maand tot wereldkampioene gravelrijden kroonde, won dit jaar naast Milaan-Sanremo twee etappes in de Ronde van Frankrijk. De 25-jarige Bredewold schreef dit jaar de Amstel Gold Race op haar naam. Vollering (28) werd Europees kampioene op de weg en was dit jaar de beste tijdens de Ronde van Spanje. De 23-jarige Pieterse, eveneens succesvol in het mountainbiken, won dit jaar de Waalse Pijl. Vos (38) kwam dit jaar als eerste over de finish tijdens een etappe in de Tour de France.

Vorig jaar ging de prestigieuze titel naar de Belgische Lotte Kopecky, die dit jaar na een moeizaam wegseizoen niet tot de kanshebbers behoort.

Winnaars

Bij de mannen behoort Mathieu van der Poel tot de genomineerden. Hij neemt het op tegen onder anderen de grote favoriet voor de winst Tadej Pogacar, die dit jaar de Giro d'Italia en de Tour de France op zijn naam schreef.

De winnaars worden op vrijdag 5 december bekendgemaakt tijdens een gala in Parijs.