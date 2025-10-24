Nike ontwikkelt 'robotschoen': 'E-bike voor je voeten'

Maak kennis met Project Amplify, het nieuwste experiment van sportmerk Nike. Deze futuristische schoenen werken volgens het bedrijf als een soort “tweede set kuitspieren”. De drager gaat daardoor sneller, verder en met minder moeite van A naar B is het idee.

Voor het project werkt Nike samen met robotbouwer Dephy. De schoenen zijn verbonden met een lichte band om de onderbenen, die bij elke stap een subtiele duw geeft; een extra zetje vooruit. Daarmee willen de bedrijven een “nieuwe toekomst voor rennen, joggen en wandelen ” creëren, schrijft Nike in een persbericht.

Niet voor topsporters

Opvallend genoeg richt Nike zich niet op atleten, maar op alledaagse gebruikers. Het bedrijf vergelijkt de schoen met de elektrische fiets. “Die maakt het makkelijker om verder of vaker te fietsen”, zegt Nike. “We willen bereiken dat mensen vaker gaan bewegen en er meer lol in hebben. Zodat je verder naar je werk kunt lopen, of je hardloopsessie een paar kilometer langer kan maken.”

De ondersteuning van de schoen is volgens het bedrijf subtiel, maar duidelijk merkbaar; alsof je de wind stevig in de rug hebt. Testpersonen die normaal 12 minuten nodig hebben om een mijl (ongeveer 1,6 kilometer) te lopen, zouden dat met de nieuwe schoenen in 10 minuten doen.

Nog even geduld