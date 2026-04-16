Palmen: toeslagenouders merken niets van opgedoken datakluis

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:19
DEN HAAG (ANP) - Gedupeerde ouders gaan niets merken van de vondst van tientallen miljoenen documenten met betrekking tot het schandaal rond de kinderopvangtoeslag in een datakluis van de Belastingdienst. Ook niet als daar gegevens bij zitten waaruit blijkt dat zij ten onrechte of te ruimhartig zijn gecompenseerd. Dat heeft partijloos staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) gezegd in een Kamerdebat.
Palmen kreeg veel vragen van Kamerleden, hoewel zij woensdagavond in een brief al aangaf dat de vondst van de grote verzameling documenten geen gevolgen zou hebben voor al genomen beslissingen. Zij legde uit dat het verhaal van gedupeerden altijd leidend is in de hersteloperatie, tenzij er bewijs is dat dit verhaal niet klopt. Als nu toch nieuwe informatie opduikt, gebeurt daar niets mee. "Wij hebben immers een toezegging gedaan en die blijft van kracht."
