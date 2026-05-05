ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Starmer waarschuwt Iran na incidenten rond Joodse gemeenschap

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 13:51
anp050526121 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Britse premier Keir Starmer waarschuwt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. "Onze boodschap aan Iran of aan elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de samenleving zou willen aanwakkeren, is dat dit niet getolereerd zal worden", verklaarde hij op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van allerlei sectoren.
Kort voor de speech had de antiterreurpolitie laten weten dat een onderzoek wordt ingesteld naar brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen. De afgelopen tijd hebben ook vergelijkbare incidenten plaatsgevonden en eind vorige maand zijn twee Joodse mannen neergestoken. "We kijken onder meer of een buitenlandse staat achter sommige van deze voorvallen zit", aldus de premier.
De incidenten zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Die bestaat uit ongeveer 300.000 personen, onder wie ook de vrouw van Starmer.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

Loading