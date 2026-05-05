Starmer waarschuwt Iran na incidenten rond Joodse gemeenschap

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Britse premier Keir Starmer waarschuwt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. "Onze boodschap aan Iran of aan elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de samenleving zou willen aanwakkeren, is dat dit niet getolereerd zal worden", verklaarde hij op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van allerlei sectoren.

Kort voor de speech had de antiterreurpolitie laten weten dat een onderzoek wordt ingesteld naar brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen. De afgelopen tijd hebben ook vergelijkbare incidenten plaatsgevonden en eind vorige maand zijn twee Joodse mannen neergestoken. "We kijken onder meer of een buitenlandse staat achter sommige van deze voorvallen zit", aldus de premier.

De incidenten zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Die bestaat uit ongeveer 300.000 personen, onder wie ook de vrouw van Starmer.