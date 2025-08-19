Partij voor de Dieren: 5 procent van bbp naar klimaat en natuur

DEN HAAG (ANP) - De Partij voor de Dieren wil 5 procent van het bruto binnenlands product besteden aan natuurbescherming en het tegengaan van klimaatverandering. Die norm moet wettelijk worden vastgelegd, schrijft de partij in haar conceptverkiezingsprogramma. Het percentage zou neerkomen op meer dan 50 miljard euro per jaar.

De "klimaatnorm" lijkt een toespeling op de 5 procent van het bbp die volgens nieuwe NAVO-afspraken direct of indirect de defensie ten goede moet komen. De Partij voor de Dieren is tegen de NAVO-norm maar wil anders dan twee jaar geleden wel meer aan defensie uitgeven. Dit standpunt zorgde voor debat in de partij, en voor de afsplitsing van een nieuwe pacifistische dierenpartij.

De partij doet een reeks suggesties om geld op te halen, zoals een "klimaatbelasting" voor de hoogste vermogens, een "progressieve vliegtaks" voor mensen die veel vliegen en een "slachttaks" die een vertaling moet zijn van de maatschappelijke kosten van veehouderijen. Verder moet de CO2-heffing terugkomen en moet er alsnog een plastictaks komen.

Dierenrechten

'Fossiele subsidies', oftewel voordelen voor het gebruik van fossiele energie en grondstoffen, wil de Partij voor de Dieren per direct beëindigen. Het vorige kabinet schatte dat het om ongeveer 40 miljard gaat, waarvan een deel op Europees niveau is vastgelegd. Het is onzeker hoeveel van deze belastingvoordelen bij afschaffing in de staatskas zou eindigen.

Privéjets mogen het luchtruim niet meer in, vindt de Partij voor de Dieren. Ook op het aanmeren van commerciële cruiseschepen en superjachten, op reclames die schadelijk zijn voor het klimaat, op wegwerpvapes en op pesticiden moeten verboden komen.

Net als in het vorige verkiezingsprogramma wil de Partij voor de Dieren dierenrechten in de grondwet vastleggen. Het aantal dieren dat wordt gefokt en gedood moet met 75 procent omlaag. Diertransporten mogen maximaal twee uur duren.