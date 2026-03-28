WHO: negen doden onder medisch personeel door aanvallen Israël

BEIROET (ANP/RTR) - Door Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zaterdag negen paramedici omgekomen. Dat schrijft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een post op sociale media. Zeven anderen raakten gewond.

Volgens Ghebreyesus viel Israël vijf verschillende dorpen aan, waarbij ook de medische teams werden getroffen. Vier ziekenhuizen en vijftig medische hulpposten in Zuid-Libanon zijn sinds het Israëlische geweld noodgedwongen gesloten, stelt de directeur-generaal daarnaast.

Israël heeft sinds de oorlog in Iran de strijd tegen de pro-Iraanse Hezbollahbeweging in Libanon heropend en zet daarbij ook grondtroepen in. Volgens de autoriteiten in Libanon zijn daarbij tot dusver meer dan 1100 doden gevallen, onder wie 122 kinderen.