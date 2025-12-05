ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is de meest verkochte auto van het jaar

Economie
door Nina van der Linden
vrijdag, 05 december 2025 om 10:33
ANP-509867228
Je denkt misschien aan een Renault Clio of een Volkswagen, maar het meest verkochte automerk van Nederland is de Skoda Elroq, een volledig elektrische auto nog wel. De wagen is in veel Europese landen razend populair.
De auto kost nieuw net geen 35.000 euro en nog geen jaar nadat het eerste exemplaar uit de fabrieken van Volkswagen rolde is de 100.000ste verkocht. Europees gezien is het de tweede meest verkochte auto en in landen als Tsjechië, Denemarken en Slowakije staat hij bovenaan. De Elroq is een kortere versie van de Skoda Enyaq, die niet elektrisch is.
De Kia EV3 is de tweede meest verkochte elektrische auto van Nederland. Daarmee wordt duidelijk dat elektrische auto's nog steeds aan een opmars bezig zijn. Inmiddels is ruim 40 procent van de verkochte nieuwe auto's elektrisch, tegenover iets meer dan 34 procent een jaar eerder.
Kijk je naar de algemene top 5 van meest verkochte auto's in oktober, dus inclusief benzinewagens, dan zie je dat na de Skoda Elroq eerst nog de Kia Picanto komt en dan de Kia EV3. Op plek 4 en 5 vind je de Volkswagen Tiguan en de Tesla Model Y.
Bron: AD.nl

Lees ook

Meer elektrische auto's verkocht door dreigende hogere bijtellingMeer elektrische auto's verkocht door dreigende hogere bijtelling
Lamborghini, Porsche: Chinese auto's imiteren luxemerken voor een fractie van de prijsLamborghini, Porsche: Chinese auto's imiteren luxemerken voor een fractie van de prijs
Deze plug-in hybrides en elektrische auto's hebben de beste 'accugezondheid' (en tips om de slijtage tot het minimum te beperken)Deze plug-in hybrides en elektrische auto's hebben de beste 'accugezondheid' (en tips om de slijtage tot het minimum te beperken)
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

ANP-534740352

Nicol Kremers voor de rechter: zes keer te veel coke, drie keer te veel alcohol

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

ANP-516330954

Topbestuurders NPO weigeren loonoffer terwijl honderden medewerkers vrezen voor hun baan

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

Loading