Dit is de meest verkochte auto van het jaar

Je denkt misschien aan een Renault Clio of een Volkswagen, maar het meest verkochte automerk van Nederland is de Skoda Elroq, een volledig elektrische auto nog wel. De wagen is in veel Europese landen razend populair.

De auto kost nieuw net geen 35.000 euro en nog geen jaar nadat het eerste exemplaar uit de fabrieken van Volkswagen rolde is de 100.000ste verkocht. Europees gezien is het de tweede meest verkochte auto en in landen als Tsjechië, Denemarken en Slowakije staat hij bovenaan. De Elroq is een kortere versie van de Skoda Enyaq, die niet elektrisch is.

De Kia EV3 is de tweede meest verkochte elektrische auto van Nederland. Daarmee wordt duidelijk dat elektrische auto's nog steeds aan een opmars bezig zijn. Inmiddels is ruim 40 procent van de verkochte nieuwe auto's elektrisch, tegenover iets meer dan 34 procent een jaar eerder.

Kijk je naar de algemene top 5 van meest verkochte auto's in oktober, dus inclusief benzinewagens, dan zie je dat na de Skoda Elroq eerst nog de Kia Picanto komt en dan de Kia EV3. Op plek 4 en 5 vind je de Volkswagen Tiguan en de Tesla Model Y.