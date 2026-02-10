Paternotte opnieuw fractieleider D66, verwacht nu zwaardere klus

DEN HAAG (ANP) - Jan Paternotte is opnieuw gekozen tot fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Verrassend was die keuze niet meer, hij vertelde eerder zelf al dat hij gevraagd was als opvolger van Rob Jetten, die premier wordt.

Paternotte denkt dat zijn ervaring de doorslag heeft gegeven. Hij kwam in 2017 in de Tweede Kamer en is daarmee de langstzittende D66'er. Hij was eerder fractievoorzitter van januari 2022 tot december 2023. Hij verwacht dat de functie ditmaal moeilijker zal zijn, nu D66 de grootste partij is in een minderheidscoalitie.

"Het wordt harder werken", denkt Paternotte. Hij wil wekelijks de fractieleiders van de andere coalitiepartijen, Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA), op de koffie uitnodigen, maar zal ook vaak langs moeten gaan bij andere partijen.

De coalitiepartijen komen samen tien zetels tekort voor een meerderheid in de Tweede Kamer en zijn dus afhankelijk van steun van anderen. Informateur Rianne Letschert heeft volgens Paternotte al gezegd "dat iedereen een goed koffiezetapparaat moet aanschaffen".