Is collageenpoeder echt ergens goed voor?

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 26 januari 2026 om 16:35
Aldi stunt nu met collageenpoeder voor een tientje. Het zou helpen tegen rimpels. Maar is dat ook zo?
Collageen is een lichaamseigen stof die je huid strak houdt. “Maar al vanaf eind twintig begint je natuurlijke aanmaak van collageen geleidelijk te dalen”, zegt onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie Jetske Ultee. “Uv-straling is de grootste boosdoener”, aldus dermatoloog Griet Voet van Clinique Dermatologie. “Roken, luchtvervuiling, veel suiker eten en chronische stress spelen eveneens een rol.”
Maar helpt een supplement daartegen? Nee, dus. “Wanneer je collageen inneemt, ziet je lichaam dat als een gewone eiwitbron”, zegt dr. Ultee. “Het wordt afgebroken tot aminozuren en die worden ingezet waar het lichaam ze nodig heeft. Dat kan evengoed voor spieren of andere weefsels zijn.”
Al is het niet helemaal nutteloos. “Er zijn aanwijzingen voor kleine, indirecte effecten, bijvoorbeeld dat het lichaam extra bouwstoffen krijgt”, zegt dr. Ultee. “Maar de verwachtingen moeten realistisch blijven”, zegt dr. Voet. “Bij bepaalde groepen zien we soms een subtiel effect, zoals bij mensen met een zeer droge of dunne huid, bij postmenopauzale vrouwen of bij mensen met veel zonneschade.”
Helpt crème wel?
Collageencrèmes zijn eveneens niet heel erg zinvol. “Collageenmoleculen dringen niet door tot in de diepere huidlagen waar je eigen collageen zit”, zegt dr. Ultee. “Ze hydrateren echter wel goed en kunnen fijne droogtelijntjes minder zichtbaar maken.”
Het kan dus een mild tijdelijk effect hebben. Je moet dan wel dierlijk collageen gebruiken. “Plantaardige producten die als collageen worden verkocht, bevatten geen collageen”, zegt dr. Ultee, “Ook niet de vegan variant van Aldi. Het supplement levert aminozuren en andere stoffen die het lichaam nodig heeft om zelf collageen aan te maken. Maar wie gevarieerd eet, krijgt die bouwstenen meestal al voldoende binnen.”
Bron: HLN

