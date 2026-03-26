Save the Children: kinderen in noodopvang in onveilige situatie

DEN HAAG (ANP) - Hulporganisatie Save the Children Nederland wil dat kinderen die in onveilige situaties in noodopvanglocaties wonen zo snel mogelijk een nieuwe plek krijgen. Volgens de organisatie verblijven er zo'n 750 kinderen in opvanglocaties voor asielzoekers "die uitermate onveilig en schadelijk voor hen zijn".

Save the Children geeft psychosociale hulp aan kinderen in asielzoekerscentra. Volgens de organisatie is een aantal noodopvanglocaties zo ongeschikt voor kinderen dat zij hier zo snel mogelijk weggehaald moeten worden. Save the Children beschrijft in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met welke problemen de kinderen te maken krijgen.

Het gaat onder meer om gebrek aan goed onderwijs, beperkte toegang tot zorg, onvoldoende privacy, slecht eten, uitzichtloosheid en risico op geweld en misbruik. Deze omstandigheden hebben schadelijke gevolgen voor de kinderen, aldus Save the Children. "Deze situatie vraagt om urgentie", aldus directeur Pim Kraan van Save the Children.