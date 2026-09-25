Paus begroet honderdduizenden in Parijs tijdens rit pausmobiel

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Paus Leo XIV heeft honderdduizenden mensen gegroet in Parijs terwijl hij in zijn pausmobiel door de stad naar de Notre-Dame werd gereden voor het avondgebed. Het is de eerste dag van het bezoek van de paus aan Frankrijk.

Ongeveer 300.000 mensen stonden langs de 2,5 kilometer lange route, aldus het Vaticaan. Veel mensen zwaaiden met de vlag van Vaticaanstad. De autoriteiten verwachtten al grote belangstelling en plaatsten daarom hekken langs de route. Desondanks werden regelmatig kinderen naar de paus gebracht voor een zegening.

Hij bezocht onder meer het hoofdkantoor van UNESCO en zal zaterdag naar Lourdes afreizen. De stad is een van de belangrijkste steden in de katholieke traditie. De paus zal in Lourdes zeven slachtoffers van misbruik door katholieke geestelijken ontmoeten.

Het is het eerste bezoek van een paus aan Frankrijk sinds 2008.