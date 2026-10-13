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Paus Leo aangekomen in ziekenhuis voor operatie aan long

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/AFP) - Paus Leo XIV is aangekomen bij het ziekenhuis waar hij dinsdagmiddag geopereerd wordt aan zijn long. Hij onthulde zondag dat er een knobbeltje was ontdekt tijdens een medische routinecontrole en dat het verwijderd moet worden.
Het is de eerste ziekenhuisopname van Leo sinds hij vorig jaar mei werd verkozen tot leider van de katholieke kerk. Volgens de paus werd het knobbeltje in een vroeg stadium gevonden en was het "goed begrensd". Het Vaticaan schat dat de paus een week nodig zal hebben om te herstellen van de ingreep.
De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar pausen vaak worden behandeld. Ook zijn voorganger Franciscus lag meerdere keren in dat ziekenhuis.
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