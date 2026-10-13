Haal alles uit ChatGPT met deze vijf handige nieuwe functies

De meeste mensen gebruiken ChatGPT om een vraag te stellen of een tekstje te laten schrijven. AI -journalist Fares Masharawi, die dagelijks AI-tools test, laat zien dat er nog zoveel meer is wat je met de fascinerende software kunt doen. Technische kennis is niet nodig: het gaat om functies die al klaarstaan.

1. Gebruik de desktop-app

Wie ChatGPT alleen in een browsertabblad opent, mist de helft, vindt Masharawi. In de app kun je makkelijker met bestanden op je computer werken. Vanuit Work kan ChatGPT bijvoorbeeld onderzoek doen en taken van begin tot eind uitvoeren. Zijn waarschuwing: "Let daarbij wel goed op welke bestanden, websites en gegevens je toegankelijk maakt."

2. Plan taken in

Laat ChatGPT op vaste momenten iets voor je doen, zoals elke ochtend een samenvatting van het voetbal- of aandelennieuws. Een opdracht in gewone taal is genoeg. Zijn tip: begin bij iets wat je nu elke dag of week met de hand doet.

3. Koppel je andere apps

Door bijvoorbeeld e-mail, notities en documenten aan ChatGPT te koppelen, kan die zelf informatie zoeken en verbanden leggen. Welke koppelingen er zijn, hangt af van je abonnement. Kies bewust: "Het gaat er niet om dat je zoveel mogelijk tools aansluit, maar dat je kiest voor de koppelingen die daadwerkelijk iets toevoegen."

4. Werk met Projecten

Een Project is een vaste werkmap rond één onderwerp, met gesprekken, bestanden en instructies bij elkaar. Zo hoef je niet elke keer opnieuw uit te leggen waar je mee bezig bent of welke schrijfstijl je wilt.

5. Blijf nieuwe dingen proberen

ChatGPT verandert zo snel dat je handige vernieuwingen mist als je het nog gebruikt zoals een halfjaar geleden. Een voorbeeld is Spaces, een werkruimte die volgens Masharawi een beetje doet denken aan Google Docs, maar met veel meer AI erin.

Bonus: plaatjes

ChatGPT maakt inmiddels serieus bruikbare posters, thumbnails en mock-ups, en kan bestaande foto's aanpassen. Het geheim zit volgens Masharawi in het bijsturen. "Een opdracht als 'maak een mooie poster' geeft ChatGPT weinig richting." Upload liever voorbeelden, zeg wat je mooi vindt en schaaf stap voor stap aan het resultaat.