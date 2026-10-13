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Italiaanse wielrenner Ganna van INEOS naar Lidl-Trek

Sport
door anp
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BERLIJN (ANP/BELGA) - Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna verruilt Netcompany INEOS volgend jaar voor Lidl-Trek. De 30-jarige Italiaan heeft een contract getekend voor drie seizoenen, tot en met 2029, zo meldt de Duitse wielerploeg.
Ganna, die in 2020 en 2021 zijn wereldtitels tijdrijden veroverde, reed sinds 2019 voor INEOS. De Italiaan won in zijn loopbaan onder meer acht ritten in de Giro, twee in de Vuelta, vijf in Tirreno-Adriatico en schreef dit jaar de Dwars door Vlaanderen op zijn naam.
"Na acht jaar bij mijn huidige team is het heel fijn om een nieuw hoofdstuk te beginnen", reageert Ganna in een persbericht. "Ik heb grote doelen die ik met Lidl-Trek hoop te bereiken, met name in de klassiekers. Met het team dat we zullen hebben, ligt niets buiten bereik. Natuurlijk blijven de grote rondes een belangrijk doel, en ik kijk ernaar uit om het team te ondersteunen."
Lidl-Trek maakte vorige maand al de komst van de Oostenrijkse klassementsrenner Felix Gall bekend.
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