ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus Leo herdenkt voorganger Franciscus, een jaar na overlijden

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 13:47
anp210426112 1
MALABO (ANP/RTR/DPA) - Paus Leo heeft een jaar na het overlijden van Franciscus stilgestaan bij de nalatenschap van zijn voorganger. Leo sprak zijn dankbaarheid uit voor wat Franciscus tijdens zijn leven heeft betekend voor de katholieke kerk en voor de wereld.
De paus sprak aan boord van het vliegtuig richting Equatoriaal-Guinea vooral zijn waardering uit voor Franciscus' inzet voor de armen en zieken. Ook heeft hij volgens Leo "een oprecht respect voor alle mannen en vrouwen bevorderd".
Franciscus stierf vorig jaar op 88-jarige leeftijd op tweede paasdag. Hij stond tijdens zijn twaalf jaar durende pausschap vooral bekend om zijn soberheid en zijn zorg voor de minderbedeelden. Net als Leo nu, botste hij meerdere keren met de Amerikaanse president Donald Trump. De Argentijnse paus had onder meer kritiek op zijn plannen om een muur te bouwen op de grens met Mexico.
Leo XIV, de eerste leider van de Rooms-Katholieke Kerk uit de Verenigde Staten, nam op 8 mei 2025 het pausschap over.
loading

Loading