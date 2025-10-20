Paus Leo ontmoet voor het eerst slachtoffers seksueel misbruik

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo heeft voor het eerst een ontmoeting gehad met slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken. Volgens leden van de groep Ending Clergy Abuse was het een goed gesprek en "een belangrijk moment van dialoog".

"Paus Leo is erg warm, hij luisterde goed", zei Gemma Hickey, een van de slachtoffers die met de paus sprak. "We hebben hem verteld dat we kwamen als bruggenbouwers, klaar om samen op te trekken richting waarheid, rechtvaardigheid en genezing."

Enkele dagen geleden publiceerde een commissie van het Vaticaan zelf nog een kritisch rapport over het optreden van kerkleiders rond seksueel misbruik. Zij zouden te langzaam reageren op berichten over misbruik en slachtoffers niet goed genoeg helpen.

Na de aanstelling van Leo als paus in mei dit jaar uitte een andere organisatie van slachtoffers, SNAP, zich "bezorgd". Ze vonden dat hij eerder in zijn kerkelijke carrière te slap had opgetreden tegen seksueel misbruik.