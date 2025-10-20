Zoon Noorse kroonprinses behandeld voor drank- en drugsmisbruik

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is in behandeling voor drank- en drugsmisbruik. Dat bevestigen zijn advocaten aan de Noorse zender TV 2.

Høiby liet zich vorig jaar al eens behandelen voor problemen met alcohol en drugs. Over de omvang van de huidige behandeling willen de advocaten niets zeggen.

Wel uiten de advocaten hun zorgen over het aankomende proces tegen Høiby. Zo zijn ze bezorgd over de hoeveelheid media-aandacht die de zaak krijgt, zowel in binnen- als buitenland en op sociale media, en de druk die dit op Høiby legt. Ook vrezen ze dat gevoelige informatie lekt, zoals eerder gebeurde met politiedocumenten. Daarom roepen ze de media op terughoudend te zijn met hun berichtgeving.

De 28-jarige Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. De rechtszaak begint op 3 februari en duurt naar verwachting tot 13 maart. Høiby riskeert een celstraf van maximaal tien jaar.