Verstappen vergroot kans op vijfde wereldtitel met zege in Qatar

LUSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft dankzij meesterlijk rijden de Grote Prijs van Qatar gewonnen en daarmee de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 ongemeen spannend gemaakt. Het kampioenschap wordt nu beslist in de slotrace over een week in Abu Dhabi.

De Nederlander vergrootte met zijn zevende zege van het seizoen zelfs zijn kans op een vijfde wereldtitel. Hij klom met zijn maximale score naar de tweede plaats in de stand en heeft nog maar 12 punten achterstand op Lando Norris van McLaren, de leider in de stand die als vierde eindigde op het woestijncircuit van Lusail. Oscar Piastri finishte als tweede, maar zakte wel naar de derde plaats met 16 punten minder dan zijn teamgenoot.