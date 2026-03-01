Paus wil einde aan 'spiraal van geweld' in Midden-Oosten

ROME (ANP/AFP) - De paus heeft opgeroepen tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. "Geconfronteerd met de mogelijkheid van een tragedie van enorme omvang, doe ik een beroep op de betrokken partijen om de morele verantwoordelijkheid te nemen om de spiraal van geweld te stoppen voordat het een onoverbrugbare kloof wordt", zei het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk tegen een menigte op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad.

De uitspraken van de paus volgen op Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Iraanse tegenaanvallen op doelen in de regio. Daarbij belanden ook burgers in meerdere landen in de vuurlinie. "Stabiliteit en vrede worden niet opgebouwd door wederzijdse dreigementen of met wapens die dood en verderf zaaien, maar alleen door een redelijke, oprechte en verantwoordelijke dialoog", aldus de in de VS geboren paus Leo. "Moge de diplomatie haar rol terugkrijgen en het welzijn van de volkeren bevorderd worden."