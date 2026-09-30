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Puin aangetroffen bij westerse ambassade in Kyiv

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 10:01
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KYIV (ANP/RTR) - In het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kyiv is puin aangetroffen bij een westerse ambassade, meldt burgemeester Vitali Klytsjko op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf geraakt is of dat de brokstukken afkomstig zijn van raketten, drones of andere gebouwen.
De genoemde ambassade ligt volgens Klytsjko in het district Sjevtsjenkivsky. De Nederlandse ambassade ligt in de daaraangrenzende wijk Podil. Onder meer de ambassades van Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten liggen wel in Sjevtsjenkivsky.
Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag weer raket- en droneaanvallen uit op Kyiv, schrijft The Kyiv Independent. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen en vijf mensen gewond geraakt. Volgens Klytsjko werden een woongebouw en een magazijn geraakt. Op beide plekken brak brand uit.
Rusland zegt zelf een datacentrum in Kyiv en energiefaciliteiten in de buurt van de hoofdstad te hebben aangevallen.
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