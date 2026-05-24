Persoon overleden door brand in seniorencomplex Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Door de brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag is een dode gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De overledene is de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Eerder meldde de veiligheidsregio nog dat er geen gewonden waren.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 02.00 uur was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie laat weten onderzoek te doen als het pand veilig genoeg is om te betreden.

Bewoners van het complex zijn in de nacht opgevangen in een nabijgelegen hotel en later in de moskee aan de overkant van de straat.