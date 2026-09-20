Persvereniging: in water geduwde journalist verdient compensatie

DEN HAAG (ANP) - De Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag, moet hiervoor gecompenseerd worden. Dat stelt de Buitenlandse Persvereniging in Nederland (BPV-FPA) in een brief die zij naar de politie en burgemeester van Den Haag heeft gestuurd. BPV-FPA ondersteunt buitenlandse correspondenten die in Nederland werken. Ook eist de organisatie dat het incident wordt onderzocht, dat zij een schriftelijke verklaring hierover ontvangt en dat de politie formele excuses aanbiedt.

De vereniging meldt dat de getroffen fotojournalist Nacho Calonge nog last heeft aan zijn been na de val en "mentaal last heeft na de gebeurtenis". Calonge werkt als freelance correspondent. "Zijn materiaal is kapot en daardoor kan hij zijn werk niet meer uitvoeren. Als freelancer is dit extra heftig. Geen camera is geen inkomen", zegt de voorzitter van BPV-FPA Imane Rachidi.

De vereniging heeft de brief naar eigen zeggen zondagochtend vroeg gestuurd, maar nog geen antwoord ontvangen.