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Zelensky: met Trump afgesproken elkaar in New York te ontmoeten

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 21:31
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KIEV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee voerden zondag een telefoongesprek.
Zelensky had het in een post op Facebook over een "belangrijk gesprek, waarin we veel hebben besproken". En: "We hebben afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Deze ontmoeting zou veel kunnen veranderen. Er is sprake van diplomatiek momentum."
De door Zelensky aangekondigde ontmoeting zou plaatsvinden op een moment dat Washington aandringt op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kyiv. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met langeafstandsraketten op elkaar opgevoerd.
Algemene Vergadering
Komende week zijn veel regeringsleiders en -vertegenwoordigers in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Iran, dat in oorlog is met de VS, stuurt minister van Buitenlandse Zaken Abbas Aragchi, meldden Iraanse staatsmedia zondag.
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