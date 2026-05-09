Péter Magyar begint als premier van Hongarije

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 15:16
BOEDAPEST (ANP/RTR) - De pro-Europese conservatieveling Péter Magyar is geïnstalleerd als de nieuwe premier van Hongarije. Zijn partij Tisza bemachtigde bij de verkiezingen in april een ruime tweederdemeerderheid in het parlement.
De nationalistische Viktor Orbán was zestien jaar onafgebroken aan de macht. Onder zijn premierschap werden in Hongarije onder meer de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de rechten van lhbti'ers en de persvrijheid ingeperkt.
Ook zette Orbán zich af tegen de Europese Unie, door bijvoorbeeld een lening aan Oekraïne te blokkeren. Brussel houdt nog miljarden euro's aan steunfondsen voor Hongarije bevroren. Het is aan Magyar om die vrij te spelen. Kiezers hopen ook dat Magyar de rechtsstaat kan herstellen en de corruptie in het land kan tegengaan. Hij heeft ze veranderingen beloofd.
Brussel en Kyiv zijn blij met de komst van een nieuwe premier. Zij denken dat Magyar zich constructiever zal opstellen dan Orbán, die banden onderhield met de Russische president Vladimir Poetin.
